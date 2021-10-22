Кузнецов отметился заброшенной шайбой в игре с «Нью-Джерси». У него уже 8 очков в 4 матчах

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, гости ведут в счёте – 4:0.

В середине 3-го периода довести счёт до крупного удалось 29-летнему российскому форварду «столичных» Евгению Кузнецову, ранее отметившемуся результативной передачей. Он сумел подкараулить ошибку канадского защитника «Дэвилз» Райана Грейвза у ворот и ловко поразил ворота соперников броском в одно касание. Результативную передачу на свой счёт записал Том Уилсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Таким образом, на счету Кузнецова уже восемь (3+5) баллов за результативность в четырёх играх текущего сезона, при коэффициенте полезности «+5».