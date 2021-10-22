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Бобровский одержал 300-ю победу в НХЛ

Бобровский одержал 300-ю победу в НХЛ
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 300-ю победу в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата «Флорида» обыграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:1. Ворота «Пантерз» защищал российский вратарь Сергей Бобровский, отразивший 30 из 31 броска по своим воротам.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Антон Лунделль. За «Колорадо» единственный гол забил Микко Рантанен. Эта победа стала для «Пантерз» четвёртой подряд, команда идёт без поражений. Следующий матч «Флорида» проведёт 24 октября на выезде с «Филадельфией», а «Колорадо» в этот же день на выезде сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. Ранее он выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфию Флайерз».

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