Большой юбилей Бобровского в НХЛ! Выиграл 300 матчей и идёт на рекорд Набокова

За два сезона, проведённые в составе «Флориды» после ухода из «Коламбуса», Сергей Бобровский столкнулся с невиданным шквалом критики. Российский голкипер действительно провёл два ужасных года, демонстрируя очень слабую игру и абсолютно не помогая своей команде. Можно много говорить о разности стилей «пантер» и «мундиров» и сетовать на слабость обороны, но факт оставался фактом – настолько слабой статистики Бобровский не имел с начала своей карьеры, когда он играл за «Филадельфию».

Однако незадолго до начала нынешнего регулярного чемпионата в семье голкипера произошло невероятно радостное событие – на свет появился первый ребёнок Сергея и Ольги. Это произошло буквально за неделю до старта регулярки, и Бобровский получил новый импульс не только в карьере, но и в жизни. «Ребёнок – это совершенно иной уровень энергетики в семье и иной уровень ответственности. Но при этом мы по-настоящему счастливы и получаем огромное удовольствие. После игры с «Тампой» 9 октября я подменил жену на ночном дежурстве, потому что она до этого почти не спала пять дней. Так что – да, отцовство добавляет ответственности, но, думаю, со временем мы разберёмся со всеми этими проблемами, которые даже можно назвать приятными», – говорил вратарь неделю назад.

И старт очередного чемпионата Сергей провёл на ура. Сначала он помог команде обыграть «Питтсбург» (5:4 ОТ), а затем выиграл российскую дуэль у Ильи Сорокина в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:1). В последнем матче Бобровский получил отдых, уступив место в воротах талантливому американцу Спенсеру Найту, с которым «Флорида» переиграла действующего чемпиона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1). Минувшей ночью Бобровский ожидаемо вернулся на последний рубеж «Флориды», когда к ним в гости приехало «Колорадо».

В этом матче «лавины» получили серьёзную подмогу, ведь в их состав вернулся капитан команды Габриэль Ландеског. Шведский форвард закончил отбывать двухматчевую дисквалификацию, и с его возвращением воссоединилось ведущее сочетание «Колорадо» с Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом. Однако первыми отличились набравшие прекрасный ход хозяева – счёт в матче открыл канадский нападающий Сэм Райнхарт, для которого заброшенная шайба стала первой в составе «Флориды». Гостям удалось отыграться под занавес периода, когда Рантанен удачно сыграл на добивании. Сработала воссоединившаяся тройка «лавин», но этот гол оказался последним их поводом для радости в этой игре.

Во втором периоде «Флориде» удалось предпринять решающе усилие и создать комфортный задел в две шайбы. Сначала цели достиг бросок Сэма Беннетта, а затем успех отпраздновал Картер Вераге. Окончательный счёт в конце третьего периода установил финский вундеркинд Антон Лунделль, поразивший пустые ворота. «Пантеры» одержали четвёртую победу кряду, продолжая оставаться непобеждёнными в нынешнем сезоне.

Главным же героем встречи снова стал Бобровский, отразивший 30 бросков и официально признанный первой звездой матча. Один из ключевых и самых эффектных сейвов в игре Сергей совершил на самом старте второго отрезка, когда счёт ещё был равным. Забей «Колорадо» в этом эпизоде, и кто знает, как бы сложился матч в дальнейшем, но Бобровский намертво поймал шайбу после броска в касание в исполнении Андре Бураковски.

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«Думаю, что этим вечером мы создали очень много хороших и опасных моментов, но Боб сыграл прекрасно», – признал очевидное на послематчевой пресс-конференции Ландеског. «Он был невероятен. Когда «Флорида» нуждалась в большом спасении, Сергей совершал его. Я просто не могу подобрать достаточных слов. Боб сегодня был скалой», – сказал Вераге.

Благодаря этой победе 33-летнему голкиперу покорился исторический рубеж. Бобровский стал всего третьим российским вратарём, одержавшим 300 побед за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову, ныне занимающему пост тренера вратарей «Сан-Хосе». В активе Набби 353 выигранных матча, на 20 пунктов от него отстал Николай Хабибулин, а следом идёт Бобровский, стремящийся побить достижения соотечественников.

Учитывая возраст Сергея, можно не сомневаться в том, что он это сделает. А если ему удастся сохранить текущие игровые кондиции, то уже в этом сезоне он может как минимум превзойти показатель Хабибулина, а как максимум очень близко приблизиться к рекорду Набокову. А пока же Боб продолжает побеждать и занимает третье место в нынешнем сезоне по проценту отражённых бросков (94,4), уступая только Игорю Шестёркину и Элвису Мерзликину.