Московское «Динамо» подписало контракт с экс-форвардом «Сибири» Вединым
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Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с шведским нападающим Антоном Вединым.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение действует до 30 апреля 2022 года и носит односторонний характер.
Карьеру хоккеиста Ведин начал в Швеции, выступая в команде «Тимро». В 2019 году подписал годичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс», однако основную часть времени провёл в фарм-клубе — «Рокфорд Айсхогс». В АХЛ форвард сыграл 31 матч, набрав 17 (7+10) очков. За главную команду Ведин провёл всего четыре игры.
В сезоне-2021/22 нападающий присоединился к новосибирской «Сибири». Успев набрать 2 очка (1+1) в 14 матчах, хоккеист расторг контракт с клубом по соглашению сторон.
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