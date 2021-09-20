Ноль размочили. Топ-10 новичков КХЛ, уже забивших первый гол в лиге

Эти иностранцы не стали откладывать заброшенные шайбы в долгий ящик, но далеко не все из них могут быть полностью удовлетворены своей игрой.

Очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ получился урожайным на заброшенные шайбы в исполнении игроков, пополнивших лигу в прошедшее межсезонье. Для некоторых из них точные броски оказались первыми на российской земле. «Чемпионат» составил топ-10 иностранных новичков, быстро открывших счёт голам в нашей лиге. При этом далеко не все из них на 100% могут быть довольны своей игрой в начале регулярки.

н. Филипп Майе, 28 лет («Металлург» Магнитогорск)

Статистика в сезоне-2021/2022: 8 матчей – 13 (6+7) очков

Магнитогорский «Металлург» в минувшее межсезонье сосредоточил своё внимание в селекции на игроках из Северной Америки. Уральский клуб заключил контракты с двумя 28-летними игроками, которые не смогли пробиться в «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» – Филиппом Майе и Джошем Карри соответственно. Майе является центральным нападающим, тогда как Керри играет на позиции правого края.

На данный момент Филипп заслужил статус одного из главных открытий начала сезона КХЛ. Канадский форвард располагается на втором месте в зачёте бомбардиров КХЛ, всего на одно очко отставая от графика капитана московского «Динамо» Вадима Шипачёва. Майе образовал отличную связку с Николаем Голдобиным, и это сочетание поставило на поток производство заброшенных шайб. В свою очередь соотечественник Филиппа другой канадец – Карри (4 очка в 8 матчах) – пока в основном запомнился только бойцовским противостоянием с Григорием Паниным.

н. Петер Цегларик, 26 лет («Авангард»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 7 матчей – 9 (5+4) очков

В «Авангарде» недолго горевали по поводу ухода Рида Буше в «Локомотив» и оперативно подписали ему на замену лучшего нападающего прошедшего чемпионата мира Петера Цегларика. Словак был одним из самых результативных игроков шведского «Лександа» и его лучшим снайпером. По своему функционалу Цегларик чем-то похож на переехавшего в Ярославль американца.

И уже на старте сезона Петер сумел неплохо заменить покинувшего «ястребов» Буше. Цегларик является лучшим снайпером и бомбардиром «Авангарда» в этой регулярке, и можно не сомневаться, что Сергей Толчинский ещё не раз найдёт словака поперечной передачей в убойной позиции при розыгрыше большинства.

н. Даниэль Заар, 27 лет («Торпедо»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 8 матчей – 5 (2+3) очков

Этот нападающий давно зарекомендовал себя в родной Швеции в качестве яркого бомбардира. Минувший сезон и вовсе стал лучшим в его карьере – в 63 матчах он набрал 58 (22+36) очков. Заар обладает отличным броском и высокой скоростью, но его слабым местом является нестабильность, которая помешала хоккеисту заиграть на международном уровне. Выступая за свою национальную команду, Заар нередко чередовал отличные матчи с играми, в которых найти его на льду не составляло никакой возможности. Именно это обстоятельство помешало нападающему к 27 годам дебютировать за Швецию на чемпионатах мира.

Фото: vk.com/torpedonn

Нестабильно смотрится Даниэль и в начале своего нижегородского этапа карьеры. Если вы посмотрите на сухие цифры статистики Заара, то увидите пять набранных очков в восьми встречах. Хороший показатель, если бы не один нюанс. Три очка из пяти шведский форвард набрал ещё в первом матче сезона с «Витязем». На протяжении последующих семи матчей Заар неизменно оказывался заметной фигурой на площадке, часто угрожая воротам, но шайба в цель не идёт. 2 сентября Даниэль оформил первый дубль в КХЛ, после чего он никак не может прервать свою безголевую засуху.

н. Кенни Агостино, 29 лет («Торпедо»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 8 матчей – 5 (2+3) очков

В Нижнем Новгороде в это межсезонье удалось собрать отличную по именам легионерскую бригаду. 29-летний Кенни Агостино обладает репутацией одной из самых ярких звёзд второй по силе североамериканской лиги. В 2017 году он даже был признан самым ценным игроком сезона в АХЛ, набрав 83 очка за фарм-клуб «Сент-Луис Блюз», благодаря чему стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

К 29 годам техничный крайний нападающий сменил семь команд НХЛ, но относительно стабильно на высшем уровне выступал только за «Монреаль Канадиенс». За два последних сезона в системе «Торонто» Кенни провёл 75 игр в АХЛ и только одну за основную команду. В минувшем чемпионате Агостино отыграл 22 встречи в регулярке АХЛ, выбив гроссмейстерский показатель – очко за матч.

Вдоволь поскитавшись по американским городам и весям, нападающий принял решение перебраться в КХЛ. Любопытно, что статистика Кенни на данный момент абсолютно тождественна показателям Заара. Вся разница заключается лишь в том, что Агостино более равномерно разложил свои бомбардирские подвиги.

н. Лукас Валльмарк, 26 лет (ЦСКА)

Статистика в сезоне-2021/2022: 8 матчей – 5 (2+3) очков



Валльмарк на протяжении нескольких лет пытался закрепиться в «Каролине», ярко играя в фарм-клубе, и даже провёл два полноценных сезона в составе «Харрикейнз», показывая относительно неплохую результативность. Но дальше дела в Северной Америке у шведа не пошли. В феврале 2020-го Лукас стал частью обмена между «ураганами» и «Флоридой», и освоиться в составе «Пантерз» у него не получилось. В последнем сезоне он суммарно провёл 20 матчей в НХЛ за «Флориду» и «Чикаго», но так нигде и не заиграл.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В ЦСКА Лукас является игроком первой бригады большинства, но в равных составах Валльмарку пока не удалось подобрать оптимальных партнёров. Против новичка армейской команды играет череда травм, по причине которой состав ЦСКА постоянно меняется, и Лукас матч за матчем вынужден искать взаимопонимание с разными игроками. Валльмарк пока лишь проблесками показывает свои сильные стороны, но есть сильное подозрение, что лучшие выступления в лиге у этого форварда ещё впереди.

н. Эмиль Петтерссон, 27 лет («Спартак»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 8 матчей – 6 (4+2) очков

В то самое время, когда нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон продолжает вести сложнейшие переговоры со своим клубом о заключении нового контракта, его старший брат Эмиль проводит свои дебютные матчи в КХЛ. 27-летний форвард сходу образовал ведущее сочетание «Спартака» вместе с Сергеем Широковым и Йори Лехтеря, и эта тройка является одной из главных движущих сил красно-белых. Эмиль очень мощно начинал свой московский этап карьеры, в четырёх матчах кряду забив победные голы в КХЛ. Затем результативность Петтерссона немного сошла на убыль, но он всё равно является главной надеждой «Спартака» в атаке.

н. Нико Оямяки, 26 лет («Витязь»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 8 матчей – 8 (5+3) очков

26-летний Оямяки выступал за Финляндию на двух последних мировых первенствах. В 2019 году Нико завоевал золотые медали в составе сборной Суоми, а в этом году добрался со своей национальной командой до серебряных наград. При этом статистика Оямяки на международном уровне никогда не поражала воображение – в общей сложности за 18 матчей на ЧМ он набрал скромные 6 (1+5) очков. Довольно посредственно Нико отыграл и в своём первом сезоне за пределами родного чемпионата. Минувший год финн отыграл в Швеции, выступая за «Линчёпинг», где в 48 матчах забросил пять шайб.

В межсезонье финский форвард подписал однолетний контракт «Витязем», рассчитанный до 30 апреля 2022 года. И на старте своей карьеры в КХЛ Оямяки раскрылся в совершенной иной ипостаси – уже во втором матче в лиге финн оформил натуральный хет-трик, трижды подряд поразив ворота шведского голкипера ХК «Сочи» Магнуса Хелльберга. На достигнутом он не остановился, и сейчас на счету Нико уже пять точных бросков, благодаря которым на данный момент он входит в число лучших снайперов КХЛ.

н. Калле Коссила, 28 лет («Йокерит»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 6 матчей – 6 (3+3) очков

Эту фамилию вряд ли можно было встретить в списке потенциально самых крутых иностранцев-новичков КХЛ перед сезоном, в отличие, скажем, от Заара, Одетта, Цегларика или спартаковского Петтерссона. Возможно, потому что за «Йокеритом» в России никто особо не следит, либо же на 28-летнего финна, вернувшегося домой после многочисленных неудачных попыток закрепиться в НХЛ, просто не обратили внимания.

Так или иначе, экс-игрок системы «Торонто» на старте регулярки КХЛ — лучший по статистике форвард «Йокерита». Коссила центрит в номинально третьем звене, набирая больше очка за игру. Больше всех от финна пока досталось «Трактору»: в домашней встрече с челябинцами Коссила поучаствовал в четырёх шайбах «шутов», да ещё и забил победный гол в овертайме.

н. Пер Линдхольм, 29 лет («Ак Барс»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 8 матчей – 3 (2+1) очка



Ещё летом, когда Линдхольм только появился в составе казанского клуба, я писал о скепсисе, который вызвал у меня этот трансфер. На последнем чемпионате мира сборная Швеции выступила провальным образом, впервые в своей истории не сумев пробиться в четвертьфинал. И 29-летний Линдхольм стал одним из виновников этого провала. В национальной команде Перу предоставили возможность стать ведущим игроком – в начале турнира он пробовался в бригаде большинства и нередко выходил на лёд в критические моменты встречи. На выходе – ноль очков в семи матчах при нулевом показателе полезности.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В НХЛ Пер зарекомендовал себя в качестве надёжного игрока чекинг-лайн, но вряд ли в «Ак Барсе» рассчитывали на шведского форварда исключительно как на хоккеиста для меньшинства. От иностранного форварда в первую очередь ждут результативности, а с ней пока у Линдхольма не очень. При этом проблемы «Ак Барса» куда более глобальны, ведь на старте сезона все записные лидеры команды откровенно не блещут. На фоне остальных игроков казанцев Пер выглядит далеко не худшим элементом. Голы всей команде даются с огромным трудом.

н. Антон Ведин, 28 лет («Сибирь»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 5 матчей – 1 (1+0) очко

Практически всю карьеру Ведин провёл в шведском «Тимро», где выступал по 2019 год. В 2019 году подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», но большую часть сезона отыграл в АХЛ за фарм-клуб, набрав в 31 игре 17 (7+10) очков. Антон сумел дебютировать в НХЛ – четыре матча за «Блэкхоукс», но отметиться результативными действиями ему не удалось.

Проведя сезон в Северной Америке, форвард вернулся обратно в Швецию. В минувшем чемпионате на его счету 44 матча и 34 (19+15) очка. В этом сезоне также сыграл три матча за сборную Швеции на Евротуре, в которых набрал 3 (1+2) очка. Антон пытался пробиться в национальную команду на ЧМ-2021, но был отсеян из расположения сборной в ходе подготовки к мировому первенству.

Во время предсезонной подготовки Антон отлично смотрелся в сочетании с Ником Шором и Олегом Ли, но в конце лета Ведин получил повреждение, по причине которого был вынужден пропустить старт сезона. Когда шведский форвард вернулся в состав «Сибирь», его команду уже сильно лихорадило, и 28-летнему игроку понадобилось значительно количество времени на первый гол в сезоне. Только 20 сентября Ведин размочил «баранку» в графе заброшенных шайб, став автором победного гола в ворота «Куньлуня».