Главный тренер «Коламбуса»: я называл Гаврикова осьминогом, он словно имеет щупальца

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен поделился мнением об игре защитника клуба Владислава Гаврикова.



«Я очень полагаюсь на Гаврикова. Когда он играл с Давидом Саваром в прошлом сезоне, я называл его осьминогом, который выходит в паре с дровосеком…Гавриков словно имеет щупальца. И когда он кладёт руку на игрока соперника, тот не может пошевелиться.



Он очень быстрый, успевает всех перекрывать. А ещё он очень крепкий. Как помню, Гаврикову только 25 лет. Но он выглядит так, будто ему 33-34 года. Он играет на этот возраст. Он очень хорошо вовлечён в ход каждого матча, прекрасно понимает игру, выкладывается с большой отдачей и усердием. В силовой борьбе его невозможно сдвинуть.



За короткое время Влад стал очень важным хоккеистом для нашей команды. И со своим стилем отлично вписался в коллективную игру. Он хорошо катается, может смело идти в атаку, и мы это только приветствуем. Он имеет неплохие инстинкты, чтобы подключаться к нападению. И у него хорошая интуиция, чтобы понять, что делать, а что нет. Повторю, этот парень очень важен для нас, если мы посмотрим в будущее клуба. Тут просто без вопросов», –цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ.

Новость по теме 29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения «Коламбусу» в овертайме