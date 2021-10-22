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Главный тренер «Коламбуса»: я называл Гаврикова осьминогом, он словно имеет щупальца

Главный тренер «Коламбуса»: я называл Гаврикова осьминогом, он словно имеет щупальца
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен поделился мнением об игре защитника клуба Владислава Гаврикова.

«Я очень полагаюсь на Гаврикова. Когда он играл с Давидом Саваром в прошлом сезоне, я называл его осьминогом, который выходит в паре с дровосеком…Гавриков словно имеет щупальца. И когда он кладёт руку на игрока соперника, тот не может пошевелиться.

Он очень быстрый, успевает всех перекрывать. А ещё он очень крепкий. Как помню, Гаврикову только 25 лет. Но он выглядит так, будто ему 33-34 года. Он играет на этот возраст. Он очень хорошо вовлечён в ход каждого матча, прекрасно понимает игру, выкладывается с большой отдачей и усердием. В силовой борьбе его невозможно сдвинуть.

За короткое время Влад стал очень важным хоккеистом для нашей команды. И со своим стилем отлично вписался в коллективную игру. Он хорошо катается, может смело идти в атаку, и мы это только приветствуем. Он имеет неплохие инстинкты, чтобы подключаться к нападению. И у него хорошая интуиция, чтобы понять, что делать, а что нет. Повторю, этот парень очень важен для нас, если мы посмотрим в будущее клуба. Тут просто без вопросов», –цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ.

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