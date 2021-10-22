Тренер «Ак Барса»: у нас осталось много ребят, для которых матч с «Авангардом» не рядовой

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». Встреча пройдёт сегодня, 22 октября, в Казани. Начало — в 19:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«У «Авангарда» шесть побед подряд, причем обыгрывает соперников и с минимальным счётом, и может четыре-пять шайб забросить. Значит, сейчас у «Авангарда» хороший эмоциональный фон. Помним плей-офф прошлого сезона — выдали хорошую серию, но, к сожалению, оступились. Осталось много ребят из того состава, для которых этот матч не рядовой.



Прошлогодняя серия, наверное, в глубине души сидит и у тренерского штаба, и у болельщиков? Да, все будут проецировать на ту серию, все будут ждать от нашей команды только победы.



У «Авангарда» тоже на старте была небольшая пробуксовка, а сейчас, видимо, всё нормализовалось. Когда приходят новые игроки, то всегда уходит время на то, чтобы поставить систему, отладить её. Это время прошло, команда сейчас выигрывает, радует своих болельщиков. Мы же хотим порадовать своих и победить», — цитирует Зубова пресс-служба «Ак Барса».