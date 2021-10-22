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«Сочи» совершил обмен с «Северсталью»

«Сочи» совершил обмен с «Северсталью»
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Хоккейные клубы «Сочи» и «Северсталь» произвели обмен, сообщается в официальном телеграм-канале сочинцев.

Отмечается, что в Череповце продолжит карьеру нападающий Кирилл Пилипенко, а на Черноморское побережье переезжает форвард Максим Неволин.

19-летний Максим Неволин является воспитанником московского «Спартака». Последние четыре сезона хоккеист провёл в системе «Северстали», выступая за «Алмаз» в МХЛ и за основную команду в КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге Неволин сыграл в общей сложности 21 матч, отметился одной результативной передачей. В текущем сезоне нападающий выступал в чемпионате МХЛ за «Алмаз» (12 матчей, 12 очков: шесть голов и шесть передач). Двусторонний контракт подписан до 30 апреля 2023 года.

25-летний Пилипенко отыграл в текущем сезоне 13 матчей, набрав 6 (1+5) очков.

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