«Тампа» показала видео с моментом получения чемпионских перстней за победу в Кубке Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Твиттере» выложила видео с моментом получения хоккеистами чемпионских перстней за победу в Кубке Стэнли в 2021 году.
Кольца исполнены в клубных цветах, украшены бриллиантами и сапфирами, а также на них нанесена индивидуальная гравировка с номером и именем каждого игрока.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампы». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
«Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли 2021 года, в финальной серии обыграв «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Лайтнинг» ранее также выиграли трофей в 2020 году.
Напомним, российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил «Конн Смайт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый самому ценному хоккеисту плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне «Лайтнинг» занимают 13-е место в Восточной конференции, набрав четыре очка после четырёх матчей.
- 22 октября 2021
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