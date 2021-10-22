Мартемьянов — о матче с «Динамо» Мн: «Сибирь» играла за результат. Что за меня играть?

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:2).

«Хорошая игра была, тяжёлая. У соперника очень приличная атака — недаром они идут в топе Запада. Благодарен команде, а также болельщикам — за поддержку. Пластались до конца, вчетвером отстояли неплохо. Наконец-то Сятери поймал свою игру. И в общем-то игрой команды, самоотдачей и выполнением игрового задания я доволен. И результатом, естественно.

Чувствовал ли давление после неудачной выездной серии? Давление, естественно, витало в раздевалке. Я попросил парней немножко сбросить с себя этот груз напряжённости. Сегодня более-менее в атаке получилось, и парни — молодцы, что выслушали и поняли, что надо делать. Игроки играли за тренера? Играли за результат, что за меня играть? Играли за себя, у каждого, может, в голове своя мотивация. Но нужен был результат — мы его сделали. Были инсайды об отставке тренера? Про детали разговора с руководством говорить не буду, но он действительно был. На меня это никак не давит, я готов к любому решению руководства.

Расторжение Антона Ведина? Ждали от него больше, хороший, классный игрок, работяга, есть человеческие качества, командные. Но немножко его психологически сковало — не мог забить. Хотелось бы, чтобы Антон продолжал свою карьеру. Попрощались по-братски, пожелали друг другу удачи. Нам нужен игрок немножко другого калибра. Немножко потерялся, бывает такое. Но плохого сказать про него ничего не могу. Есть ли игроки на примете? Пока нет. Потому что игроки нужны не только нам, но и другим клубам. Будем смотреть, кого нам можно взять. Не будет — будем обходиться тем, кто есть. Селекционная работа продолжается круглосуточно. Что сказать про Овчинникова? В полном порядке отыграл. Единственное, я не стал ставить его на концовку матча, более опытных ребят выпустил, кто уже в обороне умеет играть, мы перешли на две тройки. А так к нему претензий нет: и шайбу сохранял, и подстраховывал, и были моменты, чтобы забить, и партнёру отдавал. Почему Овчинников заменил Шашкова во втором периоде? Травма», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.