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Форвард «Ак Барса» забросил потрясающий гол из-под ноги с отрицательного угла

Форвард «Ак Барса» забросил потрясающий гол из-под ноги с отрицательного угла
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт к концу первого периода — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 5-й минуте «Ак Барс» вышел вперёд. Дмитрий Воронков разогнал атаку казанцев. Роман Рукавишников мощно «приложился» от синей линии — шайба прошла мимо ворот. Тем не менее Кирилл Петров подкараулил отскок от лицевого борта и из-под ноги послал шайбу в сетку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На гол Петрова на 9-й минуте ответил Петер Цегларик, вернувшийся в строй после травмы и сравнявший счёт.

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