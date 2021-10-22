Форвард «Ак Барса» забросил потрясающий гол из-под ноги с отрицательного угла

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт к концу первого периода — 1:1.

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На 5-й минуте «Ак Барс» вышел вперёд. Дмитрий Воронков разогнал атаку казанцев. Роман Рукавишников мощно «приложился» от синей линии — шайба прошла мимо ворот. Тем не менее Кирилл Петров подкараулил отскок от лицевого борта и из-под ноги послал шайбу в сетку.

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На гол Петрова на 9-й минуте ответил Петер Цегларик, вернувшийся в строй после травмы и сравнявший счёт.