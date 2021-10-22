Форвард «Сибири»: нужно раскрепоститься, а не заниматься той ерундой, что была на выезде

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:2).

«Какие эмоции от первой полноценной игры в Новосибирске? Положительные эмоции. Во-первых, победили. А во-вторых, с первой смены не было мандража, пошла игра. Такое редко бывает. Я и шайбу подержал, и моменты создавал. Первая шайба помогла лишиться мандража? Конечно, а как иначе! Важно ли, что первую шайбу забросил в более мужском стиле? Как говорится, шайба ничем не пахнет. Она в воротах — и всё, она записана.

Помогло ли сегодня войти в игру то, что команда к тому времени вела в счёте? Конечно, это помогает, но мне без разницы. Я хочу в любую минуту входить в игру. И надо это делать — хоть там 0:3, хоть 5:0. Если тренер говорит выходить, значит, я должен выходить и показывать ту игру, которую от меня ждут. Каково каждый матч надеяться, что дадут шанс? А что ещё делать? Я не вправе это решать. И если у меня есть шанс, я буду за него цепляться. Больше никак не доказать, что я готов играть на взрослом уровне. Заварухин в прошлом сезоне говорил, что не выдерживаю физически? Думаю, это больше не физически, а психологически. Но я сегодня вроде неплохо действовал. Так что я готов ко всему.

За счёт чего «Сибири» удалось показать сегодня хороший хоккей? Наверное, гол Короткова. Мы после второй шайбы не выключились, не стали паниковать. Забили гол — пошла игра, побежали все. Шайба Короткова переломила игру, он молодец, поборолся, побежал, вылез. Минск — серьёзная команда, очень хорошая. И большинство у них, можно сказать, идеальное. Что сделать, чтобы команда продолжила играть в том же духе? Сохранить такой же запал, с которым вышли, когда Коротков забил. Да и раскрепоститься, играть в хоккей. Всё-таки из-за чего мы любим хоккей? Чтобы играть в него, а не заниматься той ерундой, которой была у нас на выезде», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.