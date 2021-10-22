«Ак Барс» забил «Авангарду» в меньшинстве после классного сольного прохода Сафонова

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт после второго периода — 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Ак Барса» Дмитрий Воронков был удалён за задержку Александра Дергачёва. На исходе численного большинства «ястребы» пропустили контратаку в исполнении Ильи Сафонова. Молодой нападающий казанцев перехватил шайбу у борта, убежал по правому флангу от Оливера Каски, вылез на ворота и пробил Шимона Грубеца.

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