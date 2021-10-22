Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» забил «Авангарду» в меньшинстве после классного сольного прохода Сафонова

«Ак Барс» забил «Авангарду» в меньшинстве после классного сольного прохода Сафонова
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт после второго периода — 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 38-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Ак Барса» Дмитрий Воронков был удалён за задержку Александра Дергачёва. На исходе численного большинства «ястребы» пропустили контратаку в исполнении Ильи Сафонова. Молодой нападающий казанцев перехватил шайбу у борта, убежал по правому флангу от Оливера Каски, вылез на ворота и пробил Шимона Грубеца.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Форвард «Ак Барса» забросил потрясающий гол из-под ноги с отрицательного угла
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021