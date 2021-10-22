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ЦСКА начал продажу билетов на домашние матчи. В Москве запрещено проведение мероприятий

ЦСКА начал продажу билетов на домашние матчи. В Москве запрещено проведение мероприятий
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Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о начале продаж билетов на ближайшие домашние матчи команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 2 ноября армейцы примут екатеринбургский «Автомобилист», 7 ноября — санкт-петербургский СКА.

«Напоминаем о порядке допуска болельщиков на матчи: посещение матчей возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение законченного курса вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание», — говорится в сообщении.

Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции в Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.

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