ЦСКА начал продажу билетов на домашние матчи. В Москве запрещено проведение мероприятий
Поделиться
Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о начале продаж билетов на ближайшие домашние матчи команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 2 ноября армейцы примут екатеринбургский «Автомобилист», 7 ноября — санкт-петербургский СКА.
«Напоминаем о порядке допуска болельщиков на матчи: посещение матчей возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение законченного курса вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание», — говорится в сообщении.
Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции в Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября без согласования с Роспотребнадзором.
Комментарии
- 22 октября 2021
-
21:02
-
20:58
-
20:39
-
20:31
-
20:13
-
19:44
-
19:26
-
19:25
-
19:21
-
19:15
-
18:45
-
18:32
-
18:20
-
18:13
-
17:58
-
17:39
-
17:07
-
17:00
-
16:31
-
16:13
-
15:58
-
15:49
-
15:30
-
15:16
-
14:50
-
14:35
-
14:14
-
14:04
-
13:53
-
13:35
-
13:15
-
12:50
-
12:41
-
12:21
-
12:09
Партнерский контент