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Хартли — о промахе Якупова на последних секундах: видимо, голу не суждено было случиться

Хартли — о промахе Якупова на последних секундах: видимо, голу не суждено было случиться
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:3), а также прокомментировал промах из убойной позиции форварда омичей Наиля Якупова на последних секундах матча.

«Поздравляю «Ак Барс» с хорошей игрой и победой. Было ощущение, что это продолжение серии плей-офф с прошлого сезона по накалу страстей, по интенсивности. Соперники не давали друг другу абсолютно никакого свободного времени на льду, сражались, давили и вынуждали противника совершать ошибки. Мы одной ошибкой воспользовались, они также наказали нас за наши ошибки. Все встречи отличаются невероятным накалом страстей, сегодня так и получилось. Горжусь тем, как мы играли — мощно сражались, проявили характер, но они забросили на одну шайбу больше.

Мы могли сравнивать в концовке, и Якупов в последнее время здорово себя показывает, он очень хорош. Видимо, сегодня этому не суждено было случиться. Мы создавали моменты, но порой не могли довести их до гола.
У нас отличное большинство, мы хорошо перемещаем шайбу. Наверное, в эпизоде с пропущенной шайбой в большинстве у Каски кончился бензин. Нужно отдать должное и Сафонову, он нашёл энергию, чтобы забросить шайбу. Считаю это поворотным эпизодом матча», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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