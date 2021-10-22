Квартальнов — о матче с «Авангардом»: можно с натяжкой сказать, что выглядит как плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2).



«Хорошая игра. Победили, три гола забили. В концовке выстояли. Ребята хорошо подготовились, сыграли, молодцы. Коваленко выбыл пока. Юдин, думаю, «выбудет» — на обследование в больницу уехал. Пока нет информации.



Была ли дополнительная мотивация взять реванш за плей-офф? А вы как думаете? Хорошая команда. Все мы, по сути дела, реваншисты. Каждую команду хочется обыгрывать. Тем более «Авангард» — хорошая команда, чемпион России. Здесь не надо было никого настраивать. Понимали, с кем играем. Согласен ли, что встреча по накалу была похожа на плей-офф? Нет. Хорошая игра, но плей-офф… Идёт череда матчей, и такой накал. Тут немножко другое. Можно с натяжкой сказать, что выглядит как плей-офф. Но плей-офф — это совершенно другое. Очень хорошая игра, две топовые команды встретились, если так можно назвать, никого не обидеть. Но моё мнение такое.



Спросил ли у Сафонова, откуда взялись силы на третий гол? Спрошу у него, где он взял силы в третьем периоде, когда за воротами соперника держал шайбу на смене. Четверо игроков побежали меняться, было задание держать шайбу, и он справился. Четыре свежих парня вышли. А в голе на усталости мальчишка разобрался.



Буду ли просить у руководства нового защитника? Мы работаем над этим вопросом. Конечно, очень сильно нужно усиление», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.