Сафонов: не знаю, как хватило сил убежать в меньшинстве в конце смены, сам еле «шлыгал»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2), а также прокомментировал свой гол в меньшинстве на исходе второго периода.

«Хорошая, интересная, тяжёлая игра. Как хватило сил убежать в меньшинстве в конце смены? Много для этого работаем. Сам не знаю! Еле сам «шлыгал», откуда-то черпал силы, где-то взял и побежал. Наверное, почувствовал, что может возникнуть голевой момент, и на эмоциях побежал. Специально замедлился, прежде чем рвануть от Каски? Сам особо не помню, что-то, наверное, было. Что-то делал, как-то обыгрывал. Мне удобно и приятно играть на контратаках, когда место есть. Наверное, поэтому и получается что-то создавать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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