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Видео потрясающего победного гола Гурьянова «Лос-Анджелесу» после сольного прохода

Видео потрясающего победного гола Гурьянова «Лос-Анджелесу» после сольного прохода
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На последней минуте овертайма точный бросок Дениса Гурьянова после сольного прохода принёс «Старз» победу в этом матче.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Отметим, что Гурьянов провёл на льду 11 минут и 18 секунд и заработал показатель полезности «+1». Это его первая заброшенная шайба в сезоне и первое набранное очко. Его соотечественник и одноклубник Александр Радулов за 19.57 на площадке результативными действиями не отметился.

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