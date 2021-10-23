Форвард «Далласа» Денис Гурьянов признан второй звездой матча с «Лос-Анджелесом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов был признан второй звездой матча. Форвард провёл на льду 11 минут и 18 секунд, заработал показатель полезности «+1» и забросил победную шайбу в ворота «Лос-Анджелеса» на последней минуте овертайма. Кроме того, на счету россиянина два броска в створ.
В текущем сезоне 24-летний Гурьянов принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу при общем показателе полезности "+1".
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