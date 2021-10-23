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Голкипер «Бостона» совершил потрясающий двойной суперсейв в матче с бывшей командой

Голкипер «Бостона» совершил потрясающий двойной суперсейв в матче с бывшей командой
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На предпоследней минуте первого периода при счёте 2:0 в пользу «мишек» «клинки» проводили свою атаку. В итоге на пятачке шайбу получил Дилан Козенс и вторым касанием с неудобной руки нанёс бросок по воротам. Голкипер «Бостона» Линус Улльмарк пустил шайбу в «домик», но оставшейся на льду ногой смог преградить снаряду путь в ворота. После этого Козенс в падении добрался до шайбы и бросил ещё раз, однако Улльмарк, уже лёжа на льду, смог спасти свою команду.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Напомним, в конце июля «Бостон» подписал четырёхлетний контракт с экс-голкипером «Баффало» Линусом Улльмарком.

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