Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Далласа» — о травме Даути: неудачное стечение обстоятельств

Защитник «Далласа» — о травме Даути: неудачное стечение обстоятельств
Комментарии

Защитник «Даллас Старз» Яни Хаканпяя прокомментировал эпизод матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ), в котором травмировал игрока обороны «королей» Дрю Даути жёстким ударом в колено.

«Я просто пытался помешать ему войти в нашу зону. Это было неудачное стечение обстоятельств», — приводит слова Хаканпяя официальный сайт «Далласа».

Напомним, за четыре минуты до конца второго периода защитник «шерифов» Яни Хаканпяя встретил Даути коленом в колено. За это он был удалён до конца матча. Даути покинул лёд с посторонней помощью и не смог продолжить встречу.

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Новость по теме
Защитник «Кингз» Даути не смог продолжить матч с «Далласом» после жёсткого удара в колено
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021