Защитник «Далласа» — о травме Даути: неудачное стечение обстоятельств

Защитник «Даллас Старз» Яни Хаканпяя прокомментировал эпизод матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ), в котором травмировал игрока обороны «королей» Дрю Даути жёстким ударом в колено.

«Я просто пытался помешать ему войти в нашу зону. Это было неудачное стечение обстоятельств», — приводит слова Хаканпяя официальный сайт «Далласа».

Напомним, за четыре минуты до конца второго периода защитник «шерифов» Яни Хаканпяя встретил Даути коленом в колено. За это он был удалён до конца матча. Даути покинул лёд с посторонней помощью и не смог продолжить встречу.

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.