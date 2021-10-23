Георгиев сыграет в воротах «Рейнджерс» в матче с «Оттавой»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев начнёт матч с «Оттавой Сенаторз» в качестве основного голкипера, сообщает официальный сайт клуба. Ранее хоккеист сыграл одну встречу в текущем сезоне с «Вашингтон Кэпиталз» (1:5).

Команда из Нью-Йорка начала сезон с двух поражений от «Кэпиталз» (1:5) и «Даллас Старз» (2:3, ОТ), но затем одержала три победы. Обыграла «Монреаль Канадиенс» (3:1), «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1, ОТ), и «Нэшвилл Предаторз» (3:1).

Сейчас «Рейнджерс» с семью очками занимает третье место в таблице Восточной конференции.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.