Тротц сообщил, что голкипер Семён Варламов сам решит, когда сможет играть

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, что российский голкипер команды Семён Варламов сам решит, когда будет готов играть после травмы, сообщает New York Islander Fan Central в «Твиттере».
В текущем сезоне «Айлендерс» провели четыре встречи, но одержали только одну победу над «Чикаго Блэкхоукс» (4:1). Команда из Нью-Йорка уступила «Каролине Харрикейнз» (3:6), «Флориде Пантерз» (1:5) и «Коламбус Блю Джекетс» (2:3, ОТ).
Характер травмы вратаря не раскрывается, но известно, что она давно беспокоила россиянина. В тренировочном лагере «Айлендерс» Варламов не выходил на лёд и не тренировался.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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