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«Магнитка» отыгралась с 0:2 с «Сочи» и одержала победу по буллитам

«Магнитка» отыгралась с 0:2 с «Сочи» и одержала победу по буллитам
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Сегодня, 23 октября, в Сочи на стадионе «Большой» хоккейный клуб «Сочи» принимал магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев после серии буллитов – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).

На 11-й минуте нападающий «Сочи» Павел Шэн убежал в контратаку и открыл счёт в матче броском в правую девятку. Его ассистентами выступили Андрей Баканов и Дмитрий Колготин.

На 39-й минуте броском от синей линии Иван Мищенко увеличил преимущество хозяев после передач Артёма Николаева и Амира Гараева, на 50-й Филипп Майе отыграл одну шайбу «Магнитки», забив при игре 4х4 с ассистов Егора Яковлева и Артёма Замчёнка, а на 52-й при игре 5х4 Майе оформил дубль и сравнял счёт – ему помогли отличиться Николай Голдобин и Линус Хульстрём.

Напомним, что в последних трёх матчах сочинцы потерпели три поражения: 2:4 – от «Трактора», 4:5 – от «Авангарда» и 6:7 (ОТ) – от «Автомобилиста». «Магнитка» одержала две победы в последних двух матчах: 5:4 по буллитам с рижским «Динамо» и 5:4 после овертайма – с «Йокеритом».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шэн (Баканов, Колготин) – 10:30' (5x5)   2:0 Мищенко (Николаев, Гараев) – 38:22' (5x5)   2:1 Майе (Яковлев, Земчёнок) – 49:08' (5x5)   2:2 Майе (Голдобин, Хультстрём) – 51:26' (5x4)   2:3 Яковлев – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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