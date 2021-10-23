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ХК «Сочи» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Форвард «Сочи» Павел Шэн забил первый гол в КХЛ с 30 октября 2017 года

Форвард «Сочи» Павел Шэн забил первый гол в КХЛ с 30 октября 2017 года
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Сегодня, 23 октября, в Сочи на стадионе «Большой» хоккейный клуб «Сочи» принимает магнитогорский «Металлург» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. К 15-й минуте гости ведут в счёте – 1:0.

На 11-й минуте нападающий «Сочи» Павел Шэн убежал в контратаку и открыл счёт в матче броском в правую девятку. Его ассистентами выступили Андрей Баканов и Дмитрий Колготин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, что в последних трёх матчах сочинцы потерпели три поражения: 2:4 – от «Трактора», 4:5 – от «Авангарда» и 6:7 (ОТ) – от «Автомобилиста». «Магнитка» одержала две победы в последних двух матчах: 5:4 по буллитам с рижским 2динамо» и 5:4 после овертайма – с «Йокеритом».

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