Три хоккеиста «Чикаго», включая Патрика Кейна, попали в ковид-протокол

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, Райан Карпентер и Эрик Густафссон попали в ковид-протокол и пропустили сегодняшнюю тренировку, сообщает Чарли Роумелиотис в «Твиттере».
Напомним, что попадание в ковид-протокол не означает то, что хоккеисты сдали положительные тесты на коронавирус.
На старте сезона «Блэкхоукс» потерпели пять поражений подряд. Ранее «Чикаго» уступил «Колорадо Эвеланш» (2:4), «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4, ОТ), «Питтсбург Пингвинз» (2:5) и «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и «Ванкувер Кэнакс» (1:4).
Следующий матч «Чикаго» проведёт 25 октября дома с «Детройт Ред Уингз», а «Ванкувер» 24 октября в гостях сыграет с «Сиэтл Кракен».
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
- 23 октября 2021
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