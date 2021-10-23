Три хоккеиста «Чикаго», включая Патрика Кейна, попали в ковид-протокол

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, Райан Карпентер и Эрик Густафссон попали в ковид-протокол и пропустили сегодняшнюю тренировку, сообщает Чарли Роумелиотис в «Твиттере».



Напомним, что попадание в ковид-протокол не означает то, что хоккеисты сдали положительные тесты на коронавирус.



На старте сезона «Блэкхоукс» потерпели пять поражений подряд. Ранее «Чикаго» уступил «Колорадо Эвеланш» (2:4), «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4, ОТ), «Питтсбург Пингвинз» (2:5) и «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и «Ванкувер Кэнакс» (1:4).



Следующий матч «Чикаго» проведёт 25 октября дома с «Детройт Ред Уингз», а «Ванкувер» 24 октября в гостях сыграет с «Сиэтл Кракен».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.