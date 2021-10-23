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Двое россиян вошли в топ-3 плеймейкеров НХЛ по версии Bleacher Report

Двое россиян вошли в топ-3 плеймейкеров НХЛ по версии Bleacher Report
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Издание Bleacher Report представило свой рейтинг лучших плеймейкеров Национальной хоккейной лиги. В список вошли 10 хоккеистов, среди которых два представителя России – нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший третье место, и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, расположившийся на второй строчке.

10. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз»
9. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»
8. Джонатан Юбердо, «Флорида Пантерз»
7. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс»
6. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»
5. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»
4. Патрик Кейн, «Чикаго Блэкхокс»
3. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
2. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»
1. Коннор МакДэвид, «Эдмонтон Ойлерз»

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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