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Назаров: игра мне понравилась, ребята полностью выполнили установку

Назаров: игра мне понравилась, ребята полностью выполнили установку
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:3, Б).

«Игра мне понравилась. Ребята полностью выполнили установку, играли против сильного противника. По движению, на мой взгляд, не проиграли, а в каких-то моментах даже выигрывали, но мастерство сказалось, конечно.

Довели до буллитов, даже могло повезти на буллитах. Поблагодарил ребят, в целом доволен. Готовимся к следующему матчу», – сказал Назаров в интервью YouTube-каналу «Сочи».

Напомним, что в последних четырёх матчах сочинцы потерпели четыре поражения: 2:4 – от «Трактора», 4:5 – от «Авангарда», 6:7 (ОТ) – от «Автомобилиста» и 2:3 (Б) – от «Магнитки». Отметим, что по ходу матча с командой из Магнитогорска сочинцы вели 2:0.

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