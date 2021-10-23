Овечкин – о Кузнецове: он в хорошей форме, с ним весело играть. Приятно видеть его улыбку

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением об одноклубнике форварде Евгении Кузнецове, который забросил в меньшинстве в ворота «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:4, ОТ).
«Он в действительно хорошей форме. Его мышление движется правильное направлении… Это хорошо для нас и для него. С ним весело играть. Приятно видеть его улыбку. Приятно видеть, на что он способен на льду», – цитирует Овечкина журналист Рарик Эль-Башир в «Твиттере».
В этой встрече Кузнецов вышел на 13-е место в истории «Вашингтона» по количеству набранных очков, и забросил третью шайбу в меньшинстве в карьере.
Ранее в чемпионате «Вашингтон» провёл четыре встречи и одержал три победы: над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), «Колорадо Эвеланш» (6:3) и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Единственное поражение подопечным Лавиолетта нанесла «Тампа» (1:2, ОТ).
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
- 23 октября 2021
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