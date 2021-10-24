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«Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв минское «Динамо»

«Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв минское «Динамо»
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Сегодня, 24 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На 13-й минуте Руслан Педан открыл счёт в матче после передач Михала Йордана и Владимира Бутузова, на 23-й Александр Шаров увеличил преимущество хозяев, забив после ассиста Дмитрия Знахаренко, а на 54-й в большинстве Иван Николишин забросил третью шайбу хабаровчан, отличившись с передачи Данила Файзуллина.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Педан (Йордан, Бутузов) – 12:45' (5x5)   2:0 Шаров (Знахаренко) – 22:24' (5x5)   3:0 Николишин (Файзуллин) – 53:40' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом «Динамо» с 28 очками после 21 встрече осталось на четвёртом месте в таблице Западной конференции, «Амур» поднялся на восьмую строчку на Востоке, набрав 18 баллов после 22 встреч.

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