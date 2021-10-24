«Амур» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв минское «Динамо»

Сегодня, 24 октября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
На 13-й минуте Руслан Педан открыл счёт в матче после передач Михала Йордана и Владимира Бутузова, на 23-й Александр Шаров увеличил преимущество хозяев, забив после ассиста Дмитрия Знахаренко, а на 54-й в большинстве Иван Николишин забросил третью шайбу хабаровчан, отличившись с передачи Данила Файзуллина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом «Динамо» с 28 очками после 21 встрече осталось на четвёртом месте в таблице Западной конференции, «Амур» поднялся на восьмую строчку на Востоке, набрав 18 баллов после 22 встреч.
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