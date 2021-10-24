Президент «Динамо»: Кудашов согласовал вхождение в штаб сборной с руководством клуба

Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин поделился мнением о попадании главного тренера команды Алексея Кудашова в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду-2022.
«Прежде, чем Кудашов дал согласие войти в штаб национальной команды, он согласовал этот вопрос с акционерами и руководством клуба. И мы были не против того, чтобы наш тренер вошёл в штаб сборной с двух точек зрения.
Во-первых, приятно, что предложение поступило нашему тренеру. Это авторитет динамовского движения. А во-вторых, мы все понимаем, что на международных соревнованиях можно подчерпнуть новые идеи и мысли, которые потом можно адекватно применить в нашей основной команде.
Да и не только в основной. В целом у нас создан совет, куда входят тренеры всех уровней – от детско-спортивной школы, команды Молодёжной и Высших лиг до главной команды. Они в рабочем порядке обмениваются теми мыслями, которые можно использовать в своих командах», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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