«Иногда надо отступить, а потом активно наступать». В «Динамо» объяснили закрытие фарма
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Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал решение закрыть собственный клуб Высшей хоккейной лиги, который в минувшем сезоне базировался в Московской области.
«С одной стороны, в этом году мы решили провести эксперимент. А с другой стороны, в некоторой степени финансы сподвигли нас к этому решению. И мы сделали единую команду ВХЛ на базе «Динамо» (Санкт-Петербург), и она там функционирует. Никуда у нас не делась и молодёжная команда. Так что никого из ребят мы не потеряли. Здесь нет никакого сворачивания, а наоборот – есть расширение. Как говорил Суворов: «Иногда надо отступить, а потом активно наступать», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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