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База московского «Динамо» в Новогорске нуждается в серьёзной реконструкции

База московского «Динамо» в Новогорске нуждается в серьёзной реконструкции
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Президент-председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о тренировочной базе команды.

«Мы играем в том числе и в Новогорске – это хорошая база с историей, наше вcё, но её нужно серьёзно реконструировать. Её построили более 30 лет назад – и качество льда не устраивает, и размещение основной команды должно быть более современным. Поэтому там надо делать большую реконструкцию, но база принадлежит Центральному совету «Динамо», а мы её только арендуем», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» располагается на третьей строчке в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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