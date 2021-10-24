Коледов — о 1-й звезде игры с «Локомотивом»: бурек у меня, а лучший — Шарыченков

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал итоги встречи с «Локомотивом» (4:3, бул.).



«Лёд плохой, в этом плане ничего не изменилось (смеётся). Что касается самой игры, то начали не совсем так, как должны были. Хорошо, что смогли переломить исход матча. Много силовой борьбы, много блокированных бросков. Хорошее завершение игры. Ни для кого не секрет, с «Локомотивом» мы тяжело всегда играли. В последних двух матчах две победы, да, не без доли усилий и везения. Примерно аналогичные матчи с 0:2 получились.



Первая звезда матча? Давайте так – бурек у меня, а лучший – Шарыченков (смеётся). Соглашусь с Джеффом, наш вратарь оставил нас в игре во втором периоде – счёт там должен был быть 0:4. Слава богу, после блок-шота в Челябинске всё обошлось. Когда уходил со льда, думал, что надолго, но принятые нашим доктором меры позволили мне выйти на следующую игру. Сейчас чувствую себя хорошо», — цитирует Коледова пресс-служба КХЛ.