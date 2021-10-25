Сорокин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, оформивший шат-аут, стал второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт лиги на русском языке.

Сорокин сыграл второй матч за два дня и вновь стал главным героем «Айлендерс», которые со счетом 2:0 обыграли «Вегас Голден Найтс». Голкипер второй раз в карьере два раза подряд сыграл на ноль, отразив 12 бросков в первом периоде, 14 – во втором и 16 – в третьем. 42 сейва – это новый личный рекорд Сорокина, который оформил пятый шатаут в 28-матчевой карьере. Всего в текущем сезоне в НХЛ было четыре сухих встречи, и два из них сделал Сорокин.

Следующий матч «Айлендерс» проведут на выезде 30 октября с «Нэшвилл Предаторз».