Тэйвз: «Чикаго» просто пытается выбраться из ямы шести поражений

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поделился мнением о старте сезона.

«Сказанное в раздевалке остаётся в раздевалке. Но можно догадаться, что мы просто пытаемся выбраться из ямы шести поражений. Чувство это неприятное. Но решение надо искать в самой раздевалке. Выход должны искать все. Все должны взять на себя ответственность и понять, что они могут делать лучше, чтобы помочь команде одерживать победы», – цитирует Тэйвза официальный сайт НХЛ на русском языке.

Поражение от «Детройта» стало для «Чикаго» шестым кряду. В следующем матче им предстоит принять на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс».

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.