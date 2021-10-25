Тренер «Шаркс»: было ощущение, что для Барабанова игра была слишком быстрой
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Тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бьюгнер поделился мнением об игре российского нападающего Александра Барабанова во встрече с «Бостон Брюинз» (3:4).
«Было ощущение, что для Барабанова игра была слишком быстрой. Он давно не играл», – цитирует Бьюгнера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов провёл на льду в матче с «Бостоном» 15.59, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «0».
На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Таким образом, «Шаркс» потерпели первое поражение в текущем сезоне.
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