Тренер «Шаркс»: было ощущение, что для Барабанова игра была слишком быстрой

Тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бьюгнер поделился мнением об игре российского нападающего Александра Барабанова во встрече с «Бостон Брюинз» (3:4).

«Было ощущение, что для Барабанова игра была слишком быстрой. Он давно не играл», – цитирует Бьюгнера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов провёл на льду в матче с «Бостоном» 15.59, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «0».



На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.



Таким образом, «Шаркс» потерпели первое поражение в текущем сезоне.