Рейтинг тренеров КХЛ: Томи Лямся боятся все топ-клубы, Кудашов выпал из первой десятки

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (7) Томи Лямся «Салават Юлаев» 2 (3) Илья Воробьёв «Металлург» 3 (1) Анвар Гатиятулин «Трактор» 4 (2) Игорь Никитин «Локомотив» 5 (6) Дмитрий Квартальнов «Ак Барс» 6 (5) Боб Хартли «Авангард»