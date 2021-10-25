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Рейтинг тренеров КХЛ: Томи Лямся боятся все топ-клубы, Кудашов выпал из первой десятки

Рейтинг тренеров КХЛ: Томи Лямся боятся все топ-клубы, Кудашов выпал из первой десятки
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (7)Томи Лямся«Салават Юлаев»
2 (3)Илья Воробьёв«Металлург»
3 (1)Анвар Гатиятулин«Трактор»
4 (2)Игорь Никитин«Локомотив»
5 (6)Дмитрий Квартальнов«Ак Барс»
6 (5)Боб Хартли«Авангард»
7 (9)Валерий БрагинСКА
8 (4)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
9 (8)Лаури Марьямяки«Йокерит»
10 (13)Борис Миронов«Спартак»
11 (10)Алексей Кудашов«Динамо» М
12 (16)Андрей Разин«Северсталь»
13 (11)Билл Питерс«Автомобилист»
14 (14)Дэвид Немировски«Торпедо»
15 (15)Сергей ФёдоровЦСКА
16 (12)Юрий Михайлис«Барыс»
17 (17)Андрей Назаров«Сочи»
18 (24)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
19 (19)Юрий Бабенко«Витязь»
20 (23)Александр Андриевский«Адмирал»
21 (20)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
22 (21)Михаил Кравец«Амур»
23 (-)Валерий Кулибаба«Динамо» Р
24 (22)Айван Занатта«Куньлунь»
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