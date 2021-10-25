«Нефтехимик» подписал полноценный контракт с голкипером Суднициным

«Нефтехимик» заключил полноценный контракт с голкипером Александром Суднициным.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашение носит двусторонний характер. Контракт подписан сроком до конца сезона.



Ранее 33-летний игрок находился на просмотре в «Нефтехимике». Он провёл три матча в КХЛ, выиграв в одном из них, отбивая 91,6% бросков и пропуская в среднем 2,95 шайбы за игру.



В прошедшем сезоне 33-летний вратарь подписал контракт с челябинским «Трактором», но так и не провёл ни одной игры за основную команду. В 12 матчах за фарм-клуб — «Челмет» — он одержал три победы. В феврале 2021 года Судницин заключил соглашение с шведским клубом «Оскарсхамн».



33-летний голкипер в нынешнем сезоне также выступал в Высшей хоккейной лиге за «Ижсталь», проведя пять матчей и отражая в среднем 91,4% бросков и пропуская 2,87 шайбы в среднем за игру.



В КХЛ голкипер ранее выступал за «Нефтехимик» с 2013 по 2016 год, также он играл за «Локомотив» (2016–2018), «Трактор» (2018–2019, 2020–2021) и «Авангард» (2019–2020).