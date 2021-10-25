Лехтонен — в составе СКА на матч с «Авангардом»

«Авангард» и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе гостей первый матч за клуб проведёт защитник Микко Лехтонен. Он стал игроком санкт-петербуржского клуба в результате обмена из «Йокерита». Также в состав после травм вернулись Степан Фальковский и Артём Швец-Роговой.
СКА:
Юханссон (Аскаров);
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой;
Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Цицюра;
Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;
Коромыслов, Марченко — Зыков — Воробьёв — Галимов.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов — Покка, Цегларик — Прохоркин — Сошников;
Готовец — Береглазов, Телегин — Найт — Якупов;
Емелин — Каски, Жарков — Дергачёв — Грицюк;
Брюквин — Дедунов — Каблуков — Косов.
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