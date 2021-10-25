Лехтонен — в составе СКА на матч с «Авангардом»

«Авангард» и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Начало — в 19:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе гостей первый матч за клуб проведёт защитник Микко Лехтонен. Он стал игроком санкт-петербуржского клуба в результате обмена из «Йокерита». Также в состав после травм вернулись Степан Фальковский и Артём Швец-Роговой.



СКА:



Юханссон (Аскаров);



Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой;

Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Цицюра;

Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;

Коромыслов, Марченко — Зыков — Воробьёв — Галимов.



«Авангард»:



Грубец (Демченко, Дианов);



Шарипзянов — Покка, Цегларик — Прохоркин — Сошников;

Готовец — Береглазов, Телегин — Найт — Якупов;

Емелин — Каски, Жарков — Дергачёв — Грицюк;

Брюквин — Дедунов — Каблуков — Косов.