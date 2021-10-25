Голкипер Самсонов сыграет в предстоящем матче «Вашингтона» с «Оттавой»

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в воротах в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз».



Как сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл, матч пропустит нападающий Ник Дауд, а форварды Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер отправились с клубом на выезд.



Самсонов в нынешнем сезоне НХЛ принял участие в двух встречах, выиграв одну из них, отражая 90,2% бросков и пропуская в среднем 2,34 шайбы за игру. Всего на его счету 47 матчей, он одержал 33 победы, имея процент отражённых бросков 90,8%, а также имея коэффициент надёжности 2,60.



«Вашингтон» занимает пятое место в таблице Востока, набрав восемь очков после пяти матчей. Игра между «Кэпиталз» и «Сенаторз» пройдёт завтра, 26 октября. Начало — в 2:00 мск.