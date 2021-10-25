Сорокин — третья звезда прошедшей недели в НХЛ. Он отразил 97,1% бросков в четырёх играх
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Национальная хоккейная лига объявила имена трёх звёзд прошедшей игровой недели.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, первое место занял нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, набравший 8 (5+3) очков за три прошедших матча клуба с «Миннесотой» (5:6, ОТ), «Анахаймом» (5:1) и «Нэшвиллом» (6:4).
Вторую строчку занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого также 8 (3+5) результативных баллов в последних трёх встречах. Он отметился в играх с «Анахаймом» (6:5), «Аризоной» (5:1) и «Вегасом» (5:3).
Третья звезда — российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, клуб которого одержал три победы в четырёх встречах. 26-летний вратарь имеет процент отражённых бросков 97,1%, пропуская в среднем 0,99 шайб за игру.
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