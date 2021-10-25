Брагин: сейчас СКА находится в лучшем состоянии за сезон

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (5:1).



«Хорошая игра с нашей стороны. В первый период немножко тяжеловато вкатились, три дня паузы. Второй и третий команда здорова работала. Ещё шансы были забивать. Довольны, как отыграли весь матч. Спецбригады хорошо работали. Очень рады победе.



СКА сейчас находится в лучшем состоянии за сезон? Да. Рассчитывали на весь отрезок сентябрь-октябрь, команда на хорошем ходу. У Бурдасова небольшая микротравма», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



СКА в настоящий момент лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка после 22 встреч.