Брагин: сейчас СКА находится в лучшем состоянии за сезон
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» (5:1).
«Хорошая игра с нашей стороны. В первый период немножко тяжеловато вкатились, три дня паузы. Второй и третий команда здорова работала. Ещё шансы были забивать. Довольны, как отыграли весь матч. Спецбригады хорошо работали. Очень рады победе.
СКА сейчас находится в лучшем состоянии за сезон? Да. Рассчитывали на весь отрезок сентябрь-октябрь, команда на хорошем ходу. У Бурдасова небольшая микротравма», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
СКА в настоящий момент лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка после 22 встреч.
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