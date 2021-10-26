Филип Густавссон стал 149-м голкипером в НХЛ, пропустившим гол от Александра Овечкина

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.



Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для Овечкина седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 737 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, голкипер «Оттавы» Филип Густавссон стал 149-м голкипером в НХЛ, пропустившим гол от Овечкина. Подчёркивается, что за всю историю НХЛ 6 581 хоккеист забили голов столько же или менее раз (149 и меньше), сколько Овечкин отправил шайб в ворота различных голкиперов лиги.