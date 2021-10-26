36-летний Александр Овечкин возглавил зачёт снайперов регулярного чемпионата НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.



Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для Овечкина седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему 36-летний нападающий возглавил зачёт снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

На втором месте располагается целая группа игроков, в активе которых на данный момент по шесть заброшенных шайб. В неё входят капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци, капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар и нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм.