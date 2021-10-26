Овечкин подарил клюшку болельщице, преодолевшей 3 тыс. км, чтобы сделать селфи с ним

36-летний звёздный российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отблагодарил одну из болельщиц «столичных», которая преодолела около 3 тыс. км ради того, чтобы поддержать свою любимую команду в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в игре с «Оттавой Сенаторз» (7:5).
Хонли, являющаяся болельщицей «Вашингтона», живёт в Квебеке (Канада). Во время предыгровой разминки она разместила подготовленный плакат, на котором попросила Александра о селфи с ним. Но вместо этого она получила более значимый подарок – личную игровую клюшку Овечкина.
Публикация доступна в «Твиттере».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео доступно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Напомним, в этой игре Овечкин оформил дубль и сократил до четырёх шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ.
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