Тарасенко признан лучшим игроком матча «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»

29-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан лучшим игроком встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Владимир провёл на льду 15 минут 21 секунду и за это время успел оформить дубль, нанеся шесть бросков в створ, а также проведя один силовой приём и совершив одну потерю шайбы. Он завершил игру с показателем полезности «+2».

Вторая звезда матча – 26-летний голкипер «Блюз» Вилле Хуссо, отразивший все 34 броска по воротам и завершив встречу на ноль второй раз за свою карьеру в НХЛ.

Замыкает тройку лучших 22-летний канадский центральный форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас, отметившийся результативной передачей и заработавший коэффициент полезности «+2».