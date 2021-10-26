Тарасенко признан лучшим игроком матча «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»
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29-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан лучшим игроком встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
Владимир провёл на льду 15 минут 21 секунду и за это время успел оформить дубль, нанеся шесть бросков в створ, а также проведя один силовой приём и совершив одну потерю шайбы. Он завершил игру с показателем полезности «+2».
Вторая звезда матча – 26-летний голкипер «Блюз» Вилле Хуссо, отразивший все 34 броска по воротам и завершив встречу на ноль второй раз за свою карьеру в НХЛ.
Замыкает тройку лучших 22-летний канадский центральный форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас, отметившийся результативной передачей и заработавший коэффициент полезности «+2».
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