36-летний Овечкин выдал лучший старт сезона НХЛ с 2009 года, когда ему было 24 года

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.



Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Всего на счету 36-летнего форварда 12 (7+5) набранных баллов в шести играх сезона. Овечкин выдал лучший старт регулярного чемпионата НХЛ с 2009 года, когда ему было 24 года. Тогда он также набрал 12 очков, забросив пять шайб и отдав семь голевых передач.



Также Овечкин имеет вторую по длительности результативную серию со старта сезона. Также шесть матчей подряд он набирал баллы в чемпионатах-2007/2008 и 2015/2016. Лучшая серия — в сезоне-2005/2006 — восемь игр и 10 (6+4) очков.