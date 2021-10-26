Овечкин: весь «Вашингтон» катит. Сейчас постараемся заработать как можно больше очков

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (7:5).
«Думаю, у нас получился хороший первый период. Наша команда катила, мы повели 4:1. Но затем позволили сопернику сравнять счёт. Эта игра была интересной для болельщиков, которые увидели много голов и событий. Хорошо, что мы в итоге взяли два очка. Двигаемся дальше.
Считаю, что наша тройка действовала хорошо. Мы играли просто, двигали шайбу. Входили в чужую зону, создавали голевые моменты. Посмотрите, в каком ударе Кузнецов. Он просто великолепен, и я рад, что у нас в атаке так всё хорошо получается. Да и весь «Вашингтон» катит. Не будем сравнивать с прошлым сезоном, но у нас всё идёт нормально. Очень важно взять хороший старт в чемпионате, набирать очки. Потому что в конце сезона каждое очко будет на вес золота. И сейчас мы постараемся заработать их как можно больше.
Гол сломанной клюшкой? У меня в той смене не было шанса её поменять. И в том эпизоде мне просто повезло», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
- 26 октября 2021
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