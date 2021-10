«Овечкин превзойдёт рекорд Гретцки в этом сезоне». Американцы восхищены игрой россиянина

Матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз» превратился в настоящий концерт для любителей хоккея. В ходе первого периода столичные повели 4:1, и казалось, что исход матча уже ясен. Однако во втором отрезке хозяевам удалось отыграться и восстановить равновесие на табло – 4:4. Но тут на сцену вышел капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Находящийся в отменной форме на старте сезона российский форвард воспользовался не лучшими действиями в исполнении Никиты Зайцева, убежал на рандеву с Филипом Густавссоном и красиво переиграл шведского вратаря. На старте третьего периода заброшенными шайбами обменялись Ти Джей Оши и Дрейк Батерсон. Формально именно американец и канадец стали главными героями встречи, ведь каждый из них записал в свой актив по хет-трику. Однако после матча все снова говорили о невероятном Овечкине. В середине отрезка Александр отличным броском оформил дубль, установил окончательный счёт матча и в очередной раз заставил общественность восторгаться собой.

Все достижения Александра Овечкина в матче с «Оттавой»

Вторая шайба в матче стала для Овечкина седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 737 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

С семью голами 36-летний нападающий возглавил зачёт снайперов регулярного чемпионата НХЛ. На втором месте располагается целая группа игроков, в активе которых на данный момент по шесть заброшенных шайб. В неё входят капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци, капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар и нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм.

Эта встреча стала для россиянина 151-й за карьеру в НХЛ, в которой он оформил минимум дубль. По этому показателю 36-летний форвард располагается на четвёртом месте в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (189), Халлу (158) и занимающему третье место Лемье (154). Отставание от канадца сокращено до трёх таких матчей

При этом сегодняшний дубль Овечкина примечателен тем обстоятельством, что был оформлен на выезде. Российский форвард в 84-й за карьеру в НХЛ забросил минимум две шайбы за матч в гостевой игре, что отныне является новым рекордом лиги. Прежнее достижение принадлежало Гретцки (83). В активе Халла 72 таких матча. В топ-5 также входят Фил Эспозито (64) и Лемье (63).

Швед Густавссон стал 149-м голкипером в НХЛ, пропустившим гол от Овечкина. Подчёркивается, что за всю историю НХЛ 6 581 хоккеист забили голов столько же или менее раз (149 и меньше), сколько Овечкин отправил шайб в ворота различных голкиперов лиги.

Овечкин продолжает занимать 32-е место в списке бомбардиров за всю историю лиге. В его активе стало 1332 (737+595) очка в 1203 матчах в лиге. Ближайшей целью для Александра является результат Майка Гартнера, отставание от которого Овечкин сократил до трёх очков. В активе Майка 1335 результативных действий в 1432 матчах.

«Рекорд Гретцки достижим. Удивительно, но это правда»

Разумеется, российского форварда продолжают вести по главному рекорду Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. До достижения легендарного канадца россиянину остаётся произвести 157 точных бросков.

«Приятно видеть, что Овечкин пройдёт Гретцки к Рождеству», – форсирует события известный североамериканский журналист Грег Вышински.

Конечно, забить 157 голов до конца декабря не получится даже у невероятного Овечкина, но факт действительно остаётся фактом. В настолько крутой форме российский форвард никогда ещё не был на старте сезона НХЛ. 36-летний форвард впервые в карьере начал регулярку с шести матчей кряду с набранными очками.

«Алекс Овечкин – пять голов в последних пять матчах. Четыре заброшенные шайбы до Бретта Халла, занимающего четвёртое место в истории. Он никогда не прекратит погоню за достижением Гретцки», – полагает продюсер ESPN Radio Чип Бриерр.

«Александр. Чёртов. Овечкин», – эмоционален Дэн Кларк

«На его счету семь голов в шести матчах. Рекорд Гретцки достижим. Удивительно, но это правда», – резюмирует Барри Сврлуга.

Не обошлось и без упоминания бывшего игрока НХЛ Джона Скотта, который перед началом сезона в очередной раз решил хайпануть на имени Овечкина, заявив, что Александр уже закончился как игрок. «Ovechkin is done», – говорил тафгай за несколько дней до старта регулярки.

Фанат «Вашингтона» с никнеймом Timothy Jimothy Yoshie усовершенствовал фразу Скотта, добавив в неё несколько слов. «John Scott: «Ovechkin’s [going to be] done [passing Gretzky this year]», – написал болельщик столичных, что означает «Овечкин превзойдёт Гретцки в этом сезоне».

«Весёлая игра для болельщиков. Забираем два очка и двигаемся дальше»

А что же сказали сами действующие лица, в том числе и главный виновник торжества?

«Получилась очень весёлая игра для болельщиков. Много заброшенных шайб, много событий на льду. Мы забираем два очка и двигаемся дальше. Оши сегодня летал по льду. Казалось, что всякий раз, когда он наносил бросок или участвовал в каком-то игровом моменте, то 100 процентов это приведет к опасной атаке. Его тройка играла замечательно. Очень здорово, что Ти-Джей в итоге сотворил хет-трик

Считаю, что и наша тройка провела хорошую игру. Очевидно, что Женя Кузнецов сейчас прекрасно себя чувствует, Том Уилсон всегда сражается, а я ищу свободное место и стараюсь забрасывать шайбы Да и весь «Вашингтон» катит. Не будем сравнивать с прошлым сезоном, но у нас всё идет нормально. Очень важно взять хороший старт в чемпионате, набирать очки. Потому что в конце сезона каждое очко будет на вес золота. И сейчас мы постараемся заработать их как можно больше

«Это была не самая типичная наша игра, но мы нашли способ выиграть матч. Оценить игру Самсонова? Наверное, было несколько эпизодов, которые Илья хотел бы сыграть заново, и ещё несколько эпизодов, в которых он совершил невероятные сейвы. Вероятно, это лучший способ описать его сегодняшнюю игру», – заявил главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

«Мы не были готовы играть от обороны с первых же минут. Мы недостаточно усердно действовали против их больших игроков, и в итоге за это поплатились: Оши забил три, а Овечкин — два», – подытожил наставник «Оттавы» Ди Джей Смит.